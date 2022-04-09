Seda Sayan Dantelli İç Çamaşırıyla Flaş Pozlar! 25 Yaş Küçük Sevgilisi Çılgına Dönecek; Açıldı Saçıldı! “Seda Bacım Kendine Gel!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, sosyal medyaya damgasını vurdu! İç çamaşırlı flaş pozlar veren Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisinden tepki alıp almayacağını merak ettirdi. Aşk kararıyla birlikte açılıp saçılan Seda Sayan’a hayranları ise “Seda bacım, kendine gel” yorumlarında bulundular! İşte Seda Sayan’dan gelen dantelli iç çamaşırlı pozlar…
Prag’ta 7 Mayıs’ta kendisinden 25 yaş küçük aşkıyla dünya evine girecek olan Seda Sayan, her fırsatta müstakbel kocası Çağlar Ökten’e olan aşkını haykırıyor. Gerek canlı yayın bağlantılarıyla, gerekse sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla aşkını duyuran Seda Sayan, gündemi sallayacak bir paylaşımda bulundu! İç çamaşırlı ve dekolteli pozlarıyla şok eden Seda Sayan, sosyal medyayı resmen salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hasan Yılmaz olarak yorum yazıyorsun. Farklı bir hesapla oturum açıp yazmak için buraya, oturum açmadam misafir (anonim) olarak yazmak için ise buraya tıklayınız.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.