- 10 Nis 2022 - 11:19

Seda Sayan Kırmızı Dantelli Çamaşırıyla Flaş Pozlar! 25 Yaş Küçük Sevgilisi Çılgına Dönecek; Açıldı Saçıldı! “Seda Bacım Kendine Gel!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, sosyal medyaya damgasını vurdu! İç çamaşırlı flaş pozlar veren Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisinden tepki alıp almayacağını merak ettirdi. Aşk kararıyla birlikte açılıp saçılan Seda Sayan’a hayranları ise “Seda bacım, kendine gel” yorumlarında bulundular! İşte Seda Sayan’dan gelen dantelli iç çamaşırlı pozlar…

Prag’ta 7 Mayıs’ta kendisinden 25 yaş küçük aşkıyla dünya evine girecek olan Seda Sayan, her fırsatta müstakbel kocası Çağlar Ökten’e olan aşkını haykırıyor. Gerek canlı yayın bağlantılarıyla, gerekse sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla aşkını duyuran Seda Sayan, gündemi sallayacak bir paylaşımda bulundu! İç çamaşırlı ve dekolteli pozlarıyla şok eden Seda Sayan, sosyal medyayı resmen salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 Nis 2022 - 11:19 Ankara- Yaşam

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