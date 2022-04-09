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09 Nis 2022 - 19:22

Arka Sokaklar Dizisinin Zeliş’i Bornozlu Paylaşımıyla Nefesleri Kesti! Hüsnü Çoban Görmesin; Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! “Ateş Ediyorsun!”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, alev alev yaktı! Bornozlu bir paylaşım yaparak nefesleri kesen Yüsra Geyik’e ise “Hüsnü Çoban görmesin” yorumları arka arkaya yapıldı. Adeta fiziğiyle ve güzelliğiyle ateş eden Yüsra Geyik, magazin dünyasını salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…