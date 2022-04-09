- 09 Nis 2022 - 19:22 G: 09 Nis 2022 - 19:48

Arka Sokaklar Dizisinin Zeliş’i Bornozlu Paylaşımıyla Nefesleri Kesti! Hüsnü Çoban Görmesin; Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! “Ateş Ediyorsun!”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, alev alev yaktı! Bornozlu bir paylaşım yaparak nefesleri kesen Yüsra Geyik’e ise “Hüsnü Çoban görmesin” yorumları arka arkaya yapıldı. Adeta fiziğiyle ve güzelliğiyle ateş eden Yüsra Geyik, magazin dünyasını salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Arka Sokaklar dizisinden ayrıldıktan sonra Camdaki Kız dizisinde Melisa karakterine hayat veren Yüsra Geyik, diziden geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı. Camdaki Kız dizisinden sonra yeni projelere baktığı bilinen Yüsra Geyik, akıllarda ise Arka Sokaklar Zeliş olarak kalmıştı. Sosyal medyada ve normal hayatında adeta Zeliş olarak tanınan Yüsra Geyik, tam 16 yıl boyunca Zeliş karakterini canlandırmıştı. Şimdi ise Sosyal medya hesabından tüm güzelliğini kanıtlayan bornozlu bir paylaşım geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Nis 2022 - 19:22 Ankara- Yaşam

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