Arka Sokaklar Zeliş’ten Bornozlu Paylaşım! Açtıkça Açtı, Nefesleri Kesti… Kıvrımlarını Kanıtladı; Sosyal Medya Yandı Tutuştu! “Yok Artık”

Arka Sokaklar dizisinden ayrıldıktan sonra Camdaki Kız dizisinde Melisa karakterine hayat veren Yüsra Geyik, diziden geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı. Camdaki Kız dizisinden sonra yeni projelere baktığı bilinen Yüsra Geyik, akıllarda ise Arka Sokaklar Zeliş olarak kalmıştı. Sosyal medyada ve normal hayatında adeta Zeliş olarak tanınan Yüsra Geyik, tam 16 yıl boyunca Zeliş karakterini canlandırmıştı. Şimdi ise Sosyal medya hesabından tüm güzelliğini kanıtlayan bornozlu bir paylaşım geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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