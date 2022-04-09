Alişan’ın Eşi Buse Varol Havuz Öncesi Paylaştı; Alev Alev Yaktı! Mayosuyla Sosyal Medyayı Ateşlere Attı! “Alişan Kafayı Yiyecek!”

Kısa bir süre önce boşanmanın eşiğinden dönen Buse Varol ve Alişan, şimdilerde ise mutlu aile tablosunu gösteriyorlar. Her paylaşımı olay yaratan Buse Varol, eşi Alişan’la şimdilerde tatil yapıyorlar. Tatilden karelerini paylaşan Buse Varol ve Alişan ise mutlu olduklarını bir kez daha gösteriyorlar. Peki, Buse Varol nasıl bir paylaşımda bulundu?

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