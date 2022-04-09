- 09 Nis 2022 - 19:47 G: 09 Nis 2022 - 20:13

Alişan’ın Eşi Buse Varol Havuz Öncesi Paylaştı; Alev Alev Yaktı! Mayosuyla Sosyal Medyayı Ateşlere Attı! “Alişan Kafayı Yiyecek!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, havuza girmeden hemen önce bir paylaşım yaparak ağızları açık bıraktı! Alev alev yakan Buse Varol, sosyal medyayı mayosuyla ateş etti! İşte milyonlara “Alişan kafayı yiyecek” yorumlarını yaptıran o paylaşım…

Kısa bir süre önce boşanmanın eşiğinden dönen Buse Varol ve Alişan, şimdilerde ise mutlu aile tablosunu gösteriyorlar. Her paylaşımı olay yaratan Buse Varol, eşi Alişan’la şimdilerde tatil yapıyorlar. Tatilden karelerini paylaşan Buse Varol ve Alişan ise mutlu olduklarını bir kez daha gösteriyorlar. Peki, Buse Varol nasıl bir paylaşımda bulundu?

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09 Nis 2022 - 19:47 Ankara- Yaşam

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