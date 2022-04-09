Alişan’ın Eşi Buse Varol Havuz Öncesi Paylaştı; Alev Alev Yaktı! Mayosuyla Sosyal Medyayı Ateşlere Attı! “Alişan Kafayı Yiyecek!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, havuza girmeden hemen önce bir paylaşım yaparak ağızları açık bıraktı! Alev alev yakan Buse Varol, sosyal medyayı mayosuyla ateş etti! İşte milyonlara “Alişan kafayı yiyecek” yorumlarını yaptıran o paylaşım…
Kısa bir süre önce boşanmanın eşiğinden dönen Buse Varol ve Alişan, şimdilerde ise mutlu aile tablosunu gösteriyorlar. Her paylaşımı olay yaratan Buse Varol, eşi Alişan’la şimdilerde tatil yapıyorlar. Tatilden karelerini paylaşan Buse Varol ve Alişan ise mutlu olduklarını bir kez daha gösteriyorlar. Peki, Buse Varol nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.