Survivor Barış Murat Yağcı Adadan Ayrıldı! Hem Sakatlık, Hem Açlık… Acun Ilıcalı Ne Yaptıysa Olmadı; Tüm Çabaları Reddetti! “Güle Güle Barış!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan acı haber geldi. Yarışmanın gözbebeği olarak görülen Barış Murat Yağcı adadan resmen ayrıldı! Hem sakatlık, hem de açlık sorunları yaşayan Barış Murat Yağcı’nın Acun Ilıcalı’nın tüm çabalarını reddetmesi de gündeme bomba gibi düştü. İşte milyonlara “Güle güle Barış” dedirten gelişme!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star’ın son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Yokluk adasına giden Barış Murat Yağcı’nın dönüşünde sarf ettiği sözler ise yürekleri yaktı yıktı. Her şeyden vazgeçtiğini gösteren Barış Murat Yağcı, bir kez daha bunu kanıtladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.