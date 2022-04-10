- 10 Nis 2022 - 09:37 G: 10 Nis 2022 - 09:46

Survivor Barış Murat Yağcı Adadan Ayrıldı! Hem Sakatlık, Hem Açlık… Acun Ilıcalı Ne Yaptıysa Olmadı; Tüm Çabaları Reddetti! “Güle Güle Barış!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan acı haber geldi. Yarışmanın gözbebeği olarak görülen Barış Murat Yağcı adadan resmen ayrıldı! Hem sakatlık, hem de açlık sorunları yaşayan Barış Murat Yağcı’nın Acun Ilıcalı’nın tüm çabalarını reddetmesi de gündeme bomba gibi düştü. İşte milyonlara “Güle güle Barış” dedirten gelişme!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star’ın son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Yokluk adasına giden Barış Murat Yağcı’nın dönüşünde sarf ettiği sözler ise yürekleri yaktı yıktı. Her şeyden vazgeçtiğini gösteren Barış Murat Yağcı, bir kez daha bunu kanıtladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 Nis 2022 - 09:37 Ankara- Yaşam

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