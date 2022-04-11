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11 Nis 2022 - 14:32

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ın da Meğer Ne Cevher Varmış! Instagram'ı Yakıp Attı... İncecik Beliyle Şov Yaptı! “Somer Görmesin Türkan!” Beğeniler Gırla…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya, alev alev yaktı! Deri elbisesiyle bir bakanı bir daha baktıran güzel isim, incecik beliyle resmen şov yaptı! Birçok kişi ise “Somer görmesin Türkan” yorumlarında bulundular! İşte kısa sürede binlerce beğeni alan Özgü Kaya paylaşımı…