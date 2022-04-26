Anasayfa/

Foto Galeri/

26 Nis 2022 - 17:32

Survivor Murat Ceylan Yarışmayı Bırakıyor! Yaptığı Hata Pahalıya Patladı; Yerine Gelecek İsim Belli Oldu! Acun İmzaları Attı; “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da sunucu olarak yer alan Murat Ceylan’ın defteri resmen kapandı! Yaptığı hata Acun Medya’ya ve Acun Ilıcalı’ya pahalıya patladı; bunun üzerine Acun Ilıcalı, yerine gelecek olan isimle iddialara göre anlaşmaları sağladı! Gündeme bomba gibi düşen bu ayrılık ise Murat Ceylan sevenlerini ve Survivor izleyicisini büyük bir şok içerisinde bıraktı! İşte milyonlara “yok artık” dedirten o olay…