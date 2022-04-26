Survivor Murat Ceylan Yarışmayı Bırakıyor! Yaptığı Hata Pahalıya Patladı; Yerine Gelecek İsim Belli Oldu! Acun İmzaları Attı; “Yok Artık!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da sunucu olarak yer alan Murat Ceylan’ın defteri resmen kapandı! Yaptığı hata Acun Medya’ya ve Acun Ilıcalı’ya pahalıya patladı; bunun üzerine Acun Ilıcalı, yerine gelecek olan isimle iddialara göre anlaşmaları sağladı! Gündeme bomba gibi düşen bu ayrılık ise Murat Ceylan sevenlerini ve Survivor izleyicisini büyük bir şok içerisinde bıraktı! İşte milyonlara “yok artık” dedirten o olay…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. İkinci dokunulmazlık için kıyasıya bir mücadele veren Ünlüler ve Gönüllüler takımından kazanan tarafsa Gönüllüler olmuştu. İkinci eleme adayı da konseyde ortaya çıkan oylarla birlikte Gizem Memiç olmuştu. Oyun sırasında yapılan Murat Ceylan hatası ise her şeyi yerle bir etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.