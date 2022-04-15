- 15 Nis 2022 - 22:54

Survivor Murat Ceylan’ın Defteri Resmen Kapandı! Yaptığı Hata Pahalıya Patladı; Yerine Gelecek İsim Belli Oldu! Acun İmzaları Attı; “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor^’da sunucu olarak yer alan Murat Ceylan’ın defteri resmen kapandı! Yaptığı hata Acun Medya’ya ve Acun Ilıcalı’ya pahalıya patladı; bunun üzerine Acun Ilıcalı, yerine gelecek olan isimle iddialara göre anlaşmaları sağladı! Gündeme bomba gibi düşen bu ayrılık ise Murat Ceylan sevenlerini ve Survivor izleyicisini büyük bir şok içerisinde bıraktı! İşte milyonlara “yok artık” dedirten o olay…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. İkinci dokunulmazlık için kıyasıya bir mücadele veren Ünlüler ve Gönüllüler takımından kazanan tarafsa Gönüllüler olmuştu. İkinci eleme adayı da konseyde ortaya çıkan oylarla birlikte Gizem Memiç olmuştu. Oyun sırasında yapılan Murat Ceylan hatası ise her şeyi yerle bir etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Nis 2022 - 22:54 Ankara- Yaşam

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