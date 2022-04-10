Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Yıkan Karar! Demir Yaman Gelecek Deniyordu; Final İçin Skandal İmza Atıldı! Gözyaşları Sel Olup Akacak…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi için yıkıcı karar verildi! Demir Yaman karakterine hayat veren Murat Ünalmış’ın diziye yeniden geleceği uzun bir süredir konuşulan konulardan birisi oluyordu ama yönetmen ve senarist bu konu hakkında imzaları attı. Gözyaşlarının sel olup akacağı gündemi sallarken; seyircilerde neye uğradığını şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, İbrahim Çelikkol gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Hikayenin yavaş yavaş sonuna gelinmesiyle birlikte dizinin 140. Bölümde defterinin kapanacağı kısa bir süre önce ortaya çıkmıştı. Demir Yaman detayı ise kafalarda hep soru işareti oluşturmuştu ki, gerçekler sonunda ortaya çıktı! Peki, neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.