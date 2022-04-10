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10 Nis 2022 - 10:56

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Yıkan Karar! Demir Yaman Gelecek Deniyordu; Final İçin Skandal İmza Atıldı! Gözyaşları Sel Olup Akacak…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi için yıkıcı karar verildi! Demir Yaman karakterine hayat veren Murat Ünalmış’ın diziye yeniden geleceği uzun bir süredir konuşulan konulardan birisi oluyordu ama yönetmen ve senarist bu konu hakkında imzaları attı. Gözyaşlarının sel olup akacağı gündemi sallarken; seyircilerde neye uğradığını şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…