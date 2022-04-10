Survivor Nisa – Gökhan Aşkı Kesinleşti! Ogeday Girişken İkinci Planda Kaldı; Yüzü Bile Gülmüyor! “Öyle Yalnız Bırakırsan Kızı…”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bir aşk daha patlak verdi. Nisa Bölükbaşı’nın Ogeday Girişken’le sevgili olarak katıldığı Survivor All Star yarışmasında Gökhan Keser’le yakınlaşması bir aşkın daha başladığını gösterdi. Ogeday Girişken ikinci planda kalırken; yüzünün bile gülmediği gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışması aşk bombalarıyla çalkalanıyor! Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Survivor 2020 döneminde Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı arasında aşk bombası patlamıştı. 7 ay sevgili kalan Bölükbaşı ve Yağcı çifti, kıskançlık nedeniyle ilişkiyi bitirme kararı almıştı. Nisa Bölükbaşı ise Ogeday Girişken’le sevgili olarak gündeme gelmişti. Şimdi ise büyük skandal resmen patlak verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.