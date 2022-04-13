- 13 Nis 2022 - 22:10

Survivor Nisa ve Gökhan Aşkı Kesinleşti! Ogeday Girişken İkinci Planda Kaldı; Yüzü Bile Gülmüyor! “Öyle Yalnız Bırakırsan Kızı…”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bir aşk daha patlak verdi. Nisa Bölükbaşı’nın Ogeday Girişken’le sevgili olarak katıldığı Survivor All Star yarışmasında Gökhan Keser’le yakınlaşması bir aşkın daha başladığını gösterdi. Ogeday Girişken ikinci planda kalırken; yüzünün bile gülmediği gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışması aşk bombalarıyla çalkalanıyor! Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Survivor 2020 döneminde Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı arasında aşk bombası patlamıştı. 7 ay sevgili kalan Bölükbaşı ve Yağcı çifti, kıskançlık nedeniyle ilişkiyi bitirme kararı almıştı. Nisa Bölükbaşı ise Ogeday Girişken’le sevgili olarak gündeme gelmişti. Şimdi ise büyük skandal resmen patlak verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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13 Nis 2022 - 22:10 Ankara- Yaşam

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