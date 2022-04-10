- 10 Nis 2022 - 11:55 G: 10 Nis 2022 - 12:07

Seren Serengil Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Ölü Adamın Kolundan…” Sosyal Medyayı İnim İnim İnletti; Tokat Gibi Cevap Verdi!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil, açtı ağzını yumdu gözünü! Ece Erken’in eşinin saatlerini 15 milyon liraya sattığına dair iddialara şok bir açıklamada bulunan Seren Serengil, sosyal medyayı adeta inim inim inletti. Tokat gibi cevap veren Seren Serengil, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Ece Erken, 4 ay önce eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu kaybetmişti. Sarsılmış bir halde olan Ece Erken hakkında; eşinin saatlerini sattığı yönünde iddialar ortaya çıkınca sevenleri gibi Seren Serengil’de çıldırdı! O ismi hedef göstererek; “ölü adamın kolundan saati aldılar” diyerek tokat gibi çarpttı!

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10 Nis 2022 - 11:55 Ankara- Yaşam

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