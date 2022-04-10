Seren Serengil Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Ölü Adamın Kolundan…” Sosyal Medyayı İnim İnim İnletti; Tokat Gibi Cevap Verdi!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil, açtı ağzını yumdu gözünü! Ece Erken’in eşinin saatlerini 15 milyon liraya sattığına dair iddialara şok bir açıklamada bulunan Seren Serengil, sosyal medyayı adeta inim inim inletti. Tokat gibi cevap veren Seren Serengil, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Ece Erken, 4 ay önce eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu kaybetmişti. Sarsılmış bir halde olan Ece Erken hakkında; eşinin saatlerini sattığı yönünde iddialar ortaya çıkınca sevenleri gibi Seren Serengil’de çıldırdı! O ismi hedef göstererek; “ölü adamın kolundan saati aldılar” diyerek tokat gibi çarpttı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.