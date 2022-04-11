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11 Nis 2022 - 14:30

Seren Serengil Delirdi, Ortalık Karıştı! Tüm Türkiye Her Şeyi Unuttu Bunu Konuşuyor... "Yazıklar Olsun, Bu Kadar Olur"

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil, açtı ağzını yumdu gözünü! Ece Erken’in eşinin saatlerini 15 milyon liraya sattığına dair iddialara şok bir açıklamada bulunan Seren Serengil, sosyal medyayı adeta inim inim inletti. Tokat gibi cevap veren Seren Serengil, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…