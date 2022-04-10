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10 Nis 2022 - 12:29

Gönül Dağı Dizisine Meryem Yeniden Geliyor! Ortalık Yangın Yerine Dönecek; Rıfat İki Arada Bir Derede Kalacak! Düğün Dünü…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda büyük kıyamete ramak kaldı! Diziden birkaç bölüm önce ayrılan Meryem’in yeniden diziye gireceği gündeme bomba gibi düştü. Rıfat’ın iki arada bir derede olacağı gözle görülür bir hale gelirken; düğün günü yangın yerine dönecek! İşte merak edilen tüm detaylar…