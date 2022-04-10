- 10 Nis 2022 - 12:29 G: 10 Nis 2022 - 12:43

Gönül Dağı Dizisine Meryem Yeniden Geliyor! Ortalık Yangın Yerine Dönecek; Rıfat İki Arada Bir Derede Kalacak! Düğün Dünü…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda büyük kıyamete ramak kaldı! Diziden birkaç bölüm önce ayrılan Meryem’in yeniden diziye gireceği gündeme bomba gibi düştü. Rıfat’ın iki arada bir derede olacağı gözle görülür bir hale gelirken; düğün günü yangın yerine dönecek! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Hazal Çağlar, Berk Atan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Nazlı Pınar Kaya, Gülsim Ali ve Semih Ertürk gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Gönül Dağı dizisi Cumartesi akşamlarını sallamıştı. Her bölümüyle seyircileri ekranlara kilitleyen Gönül Dağı dizisinde Meryem ve Rıfat’ın hikayesi yürekleri yangın yerine döndürmüştü. Meryem karakterinin yeniden diziye gireceği gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 Nis 2022 - 12:29 Ankara- Yaşam

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