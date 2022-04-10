Masumlar Apartmanı Dizisinden Göbek Attıran Veda! Bundan Sonra Bir Bölüm Bile Olmayacak; Huzur Yaşanacak! Kalemi Kırıldı…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı seyircilerine bir vedanın yaşanacağı sinyallerini verdi. Bunun üzerine birçok kişi göbek atacağına dair yorumlarsa bulunarak; kurtulduklarını dile getirdiler. Masumlar Apartmanı dizisinde huzurun yaşanacağı görülürken; o ismin kaleminin kırıldığı da gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu, Aslıhan Gürbüz gibi birbirinden başarılı ve yetenekli oyuncuların bulunduğu Masumlar Apartmanı dizisi, Salı akşamlarında fırtına gibi esiyor. Reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinin yakın zamanda final yapacağı gözler önüne serilirken; final öncesi bir karakterin diziden ayrılacağı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.