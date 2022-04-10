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10 Nis 2022 - 13:17

Masumlar Apartmanı Dizisinden Göbek Attıran Veda! Bundan Sonra Bir Bölüm Bile Olmayacak; Huzur Yaşanacak! Kalemi Kırıldı…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı seyircilerine bir vedanın yaşanacağı sinyallerini verdi. Bunun üzerine birçok kişi göbek atacağına dair yorumlarsa bulunarak; kurtulduklarını dile getirdiler. Masumlar Apartmanı dizisinde huzurun yaşanacağı görülürken; o ismin kaleminin kırıldığı da gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…