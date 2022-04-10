Survivor Sude – Mert Öcal Aşkında Yeni Gelişme! Survivor Yarışması Biter Bitmez… “Sonu Mahkemede Biter!” Ayrıldıkları Konuşuluyordu…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da isimlerini duyuran Mert Öcal ve Sude Burcu aşkında büyük bir gelişme yaşandı! Mert Öcal ve Sude Burcu’nun kısa bir süre önce ayrılık kararı aldıkları iddia edilmişti ama Mert Öcal paylaşımlarıyla bunu göstermişti. Şimdi ise Survivor yarışması biter bitmez şok bir hamlede bulunacakları gündeme bomba gibi düştü. İşte milyonlara “sonu mahkemede biter” dedirten o gelişme!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında aşk yaşadıkları ortaya çıkan Sude Burcu ve Mert Öcal, tüm dengeleri alt üst etmişti. Nisa Bölükbaşı’nın en yakın arkadaşı olan Makbule Şakalakoğlu’yla aşk yaşadığı ama aynı zamanda hayatında Sude Burcu’ya da yer verdiği gündeme gelen Mert Öcal, hayranlarını bile şok içerisinde bırakmıştı. Şimdi ise büyük skandal ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.