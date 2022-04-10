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10 Nis 2022 - 16:42

Survivor Sude – Mert Öcal Aşkında Yeni Gelişme! Survivor Yarışması Biter Bitmez… “Sonu Mahkemede Biter!” Ayrıldıkları Konuşuluyordu…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da isimlerini duyuran Mert Öcal ve Sude Burcu aşkında büyük bir gelişme yaşandı! Mert Öcal ve Sude Burcu’nun kısa bir süre önce ayrılık kararı aldıkları iddia edilmişti ama Mert Öcal paylaşımlarıyla bunu göstermişti. Şimdi ise Survivor yarışması biter bitmez şok bir hamlede bulunacakları gündeme bomba gibi düştü. İşte milyonlara “sonu mahkemede biter” dedirten o gelişme!