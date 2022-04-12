Tarım Kredi Market Etiket Fiyatlarını Dibe Çekti! İndirimi Görenler “Yok Artık” Dedirtti! Ayçiçek Yağı, Salça, Un, Pirinç; Neredeyse Yarı Fiyatı… Koşun, Yetişi, Alın…
Vatandaşın belini kıran zamlara inat Tarım Kredi Market her şeyi yerle bir etti. Etiketleri neredeyse yarı fiyatına indiren Tarım Kredi Market; Ayçiçek yağı, salça, un ve pirinç gibi birçok temel gıda ürününde muhteşem indirimler düzenleyen Tarım Kredi Market, dengeleri alt üst etti. Fiyatları görenler ise “koşun, yetişin, alın” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş, doğrudan birçok ürünün zamlanmasına neden olmuştu. Giderek artan fiyatlar için vatandaş ise kendi içinde çözüm aramaya başlamıştı. Alışveriş listesindeki ürünlerin en uyguna satıldığı market araştırmasını yapan vatandaş soluğu yine Tarım Kredi Market’te aldı. Dönem dönem yapmış olduğu indirimlerin yanı sıra güncel fiyatlarıyla da gözleri kamaştıran Tarım Kredi Market, yapmış olduğu indirimle şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.