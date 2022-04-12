- 12 Nis 2022 - 19:19

Tarım Kredi Market Etiket Fiyatlarını Dibe Çekti! İndirimi Görenler “Yok Artık” Dedirtti! Ayçiçek Yağı, Salça, Un, Pirinç; Neredeyse Yarı Fiyatı… Koşun, Yetişi, Alın…

Vatandaşın belini kıran zamlara inat Tarım Kredi Market her şeyi yerle bir etti. Etiketleri neredeyse yarı fiyatına indiren Tarım Kredi Market; Ayçiçek yağı, salça, un ve pirinç gibi birçok temel gıda ürününde muhteşem indirimler düzenleyen Tarım Kredi Market, dengeleri alt üst etti. Fiyatları görenler ise “koşun, yetişin, alın” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş, doğrudan birçok ürünün zamlanmasına neden olmuştu. Giderek artan fiyatlar için vatandaş ise kendi içinde çözüm aramaya başlamıştı. Alışveriş listesindeki ürünlerin en uyguna satıldığı market araştırmasını yapan vatandaş soluğu yine Tarım Kredi Market’te aldı. Dönem dönem yapmış olduğu indirimlerin yanı sıra güncel fiyatlarıyla da gözleri kamaştıran Tarım Kredi Market, yapmış olduğu indirimle şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Nis 2022 - 19:19 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Migros'tan Büyük Ramazan İndirimi! Migros, A101, Şok Market Bakakaldı, İndirimleri Tek Tek Açıklandı! Kuyruklar Var, Stoklar Tükendi! Bedava Gibi... mask
Migros'tan Büyük Ramazan İndirimi! Migros, A101, Şok Market Bakakaldı, İndirimleri Tek Tek Açıklandı! Kuyruklar Var, Stoklar Tükendi! Bedava Gibi...
Tarım Kredi Market Çıldırdı! Ramazan da Öyle Bir Kampanya Yaptı ki; Tüm Vatandaş Sebze Meyveye Doyacak! Domates, Salatalık, Biber, Patates Fiyatları Düştü... mask
Tarım Kredi Market Çıldırdı! Ramazan da Öyle Bir Kampanya Yaptı ki; Tüm Vatandaş Sebze Meyveye Doyacak! Domates, Salatalık, Biber, Patates Fiyatları Düştü...
A101 Market Fiyatlarında İndirimi Gören Şok Oldu! Market Önünde İzdiham Var! Temel Gıdalarda, Salça, Meyve - Sebze, Kaşar Peyniri, Şampuan… “Resmen Bedava!” mask
A101 Market Fiyatlarında İndirimi Gören Şok Oldu! Market Önünde İzdiham Var! Temel Gıdalarda, Salça, Meyve - Sebze, Kaşar Peyniri, Şampuan… “Resmen Bedava!”
Tarım Kredi Market 5 litre Ayçiçek Yağlarında Çılgın İndirim Yaptı! Depo ve Raflar Ayçiçek Yağıyla Dolu! Ayçiçek Yağı Fiyatı 34 TL, 64 TL, 153 TL Düştü! İzdiham Var... mask
Tarım Kredi Market 5 litre Ayçiçek Yağlarında Çılgın İndirim Yaptı! Depo ve Raflar Ayçiçek Yağıyla Dolu! Ayçiçek Yağı Fiyatı 34 TL, 64 TL, 153 TL Düştü! İzdiham Var...
Tarım Kredi Market Zamlara Resti Çekti! Tuvalet Kağıdı 39 TL, Tavuk 56 TL, Bebek Bezi 54 Lira… BİM Market’le Yarışa Girdi! Raflar Boşalıyor… mask
Tarım Kredi Market Zamlara Resti Çekti! Tuvalet Kağıdı 39 TL, Tavuk 56 TL, Bebek Bezi 54 Lira… BİM Market’le Yarışa Girdi! Raflar Boşalıyor…
5 LT Ayçiçek Yağında Son İndirim! Sadece 3 Gün Geçerli Olacak; O Marketler Duyurdu! Koşun, Yetişin, Alın… Raflar Boşalıyor! mask
5 LT Ayçiçek Yağında Son İndirim! Sadece 3 Gün Geçerli Olacak; O Marketler Duyurdu! Koşun, Yetişin, Alın… Raflar Boşalıyor!
Tarım Kredi Market İndirimin Kralını Yaptı! En Ucuz Sucuk, Çay, Un, Pirinç Burada! Boşuna Market Market Gezmeyin! Sadece 100 Liraya… mask
Tarım Kredi Market İndirimin Kralını Yaptı! En Ucuz Sucuk, Çay, Un, Pirinç Burada! Boşuna Market Market Gezmeyin! Sadece 100 Liraya…
Trendyol Çıldırmış Gibi İndirim Yaptı! Tüm Marketler Dondu Kaldı! 1 LT, 2 LT ve 5 LT Ayçiçek Yağında En Ucuz Fiyatı Verdi ,Site Çöktü! Milyonlar Donakaldı... mask
Trendyol Çıldırmış Gibi İndirim Yaptı! Tüm Marketler Dondu Kaldı! 1 LT, 2 LT ve 5 LT Ayçiçek Yağında En Ucuz Fiyatı Verdi ,Site Çöktü! Milyonlar Donakaldı...
Hyundai ve Volkswagen Çıldırdı! Sıfır Araç Sahibi Olmayan Kalmayacak... Yeni Üretiyor; 87.000 TL! Artık Herkes 0 Araç Sahibi Olabilecek mask
Hyundai ve Volkswagen Çıldırdı! Sıfır Araç Sahibi Olmayan Kalmayacak... Yeni Üretiyor; 87.000 TL! Artık Herkes 0 Araç Sahibi Olabilecek
O Markette Çıldırdı! 44 TL'ye 18 Litre Ayçiçek Yağı Satıyor... Milyonlar Şok! Fakat 36 Ay Taksitle! Neler Oluyor? İşte O Market! mask
O Markette Çıldırdı! 44 TL'ye 18 Litre Ayçiçek Yağı Satıyor... Milyonlar Şok! Fakat 36 Ay Taksitle! Neler Oluyor? İşte O Market!
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