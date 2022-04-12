Tarım Kredi Market Etiket Fiyatlarını Dibe Çekti! İndirimi Görenler “Yok Artık” Dedirtti! Ayçiçek Yağı, Salça, Un, Pirinç; Neredeyse Yarı Fiyatı… Koşun, Yetişi, Alın…

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş, doğrudan birçok ürünün zamlanmasına neden olmuştu. Giderek artan fiyatlar için vatandaş ise kendi içinde çözüm aramaya başlamıştı. Alışveriş listesindeki ürünlerin en uyguna satıldığı market araştırmasını yapan vatandaş soluğu yine Tarım Kredi Market’te aldı. Dönem dönem yapmış olduğu indirimlerin yanı sıra güncel fiyatlarıyla da gözleri kamaştıran Tarım Kredi Market, yapmış olduğu indirimle şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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