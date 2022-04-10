Ebru Gündeş’in Sahne Pozu Olay Yarattı! Simsiyah Elbisesiyle Nefesleri Kesti, Bir Bakan Bir Daha Baktı! “Kraliçesin Be!” Alev Alev Yaktı…

Özellikle son zamanlarda aşk iddialarıyla gündeme gelen Ebru Gündeş, konu hakkında bir açıklamada bulunmuyor. Kısa bir süre önce İranlı İş insanı Rassan Khoshnaw’la anılmıştı. Konserlerini ve sahnelerini en önden izlediği iddia edilen iş insanının Ebru Gündeş’le bir aşk yaşadığı konuşulmuştu ama Ebru Gündeş’in yakınları böyle bir ilişkinin olmadığını duyurmuştu. Bir diğer aşk iddiası ise evli iş insanı Murat Özdemir’le olmuştu. Bu iddianın ardından ise Ebru Gündeş’in iş insanını tanımadığı ortaya çıkmıştı. Tüm bunları bir kenarda tutan Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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