- 10 Nis 2022 - 14:27 G: 10 Nis 2022 - 14:41

Ebru Gündeş’in Sahne Pozu Olay Yarattı! Simsiyah Elbisesiyle Nefesleri Kesti, Bir Bakan Bir Daha Baktı! “Kraliçesin Be!” Alev Alev Yaktı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ebru Gündeş, sosyal medyayı etkisi altına aldı! Sahne pozuyla olay yaratan Ebru Gündeş, simsiyah elbisesiyle nefesleri kesti. Bir bakanın bie daha baktığı Ebru Gündeş’e hayranları ise “Kraliçesin be kadın” yorumlarına bulundu! İşte Ebru Gündeş’ten gelen alev alev yakan pozlar…

Özellikle son zamanlarda aşk iddialarıyla gündeme gelen Ebru Gündeş, konu hakkında bir açıklamada bulunmuyor. Kısa bir süre önce İranlı İş insanı Rassan Khoshnaw’la anılmıştı. Konserlerini ve sahnelerini en önden izlediği iddia edilen iş insanının Ebru Gündeş’le bir aşk yaşadığı konuşulmuştu ama Ebru Gündeş’in yakınları böyle bir ilişkinin olmadığını duyurmuştu. Bir diğer aşk iddiası ise evli iş insanı Murat Özdemir’le olmuştu. Bu iddianın ardından ise Ebru Gündeş’in iş insanını tanımadığı ortaya çıkmıştı. Tüm bunları bir kenarda tutan Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 Nis 2022 - 14:27 Ankara- Yaşam

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