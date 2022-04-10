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10 Nis 2022 - 16:43

Survivor Sude’nin Eski Sevgilisi Ortaya Çıktı! Evliliğin Kenarından Dönmüşler; Pozları Çılgına Çeviriyor! Mert Öcal Deliye Dönebilir…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Sude Burcu’nun geçmişte yaşamış olduğu aşk gündemi salladı geçti! Evliliğin kenarından dönen Sude Burcu ve o ismin birbirinden samimi pozları ise şok etkisi yarattı! Mert Öcal’ın bu pozlar karşısında deliye döneceği yorumlarda belirtilirken; tüm dengeler alt üst oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…