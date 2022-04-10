Survivor Sude’nin Eski Sevgilisi Ortaya Çıktı! Evliliğin Kenarından Dönmüşler; Pozları Çılgına Çeviriyor! Mert Öcal Deliye Dönebilir…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Sude Burcu’nun geçmişte yaşamış olduğu aşk gündemi salladı geçti! Evliliğin kenarından dönen Sude Burcu ve o ismin birbirinden samimi pozları ise şok etkisi yarattı! Mert Öcal’ın bu pozlar karşısında deliye döneceği yorumlarda belirtilirken; tüm dengeler alt üst oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasına 2019 yılında katılan Sude Burcu, sosyal medyayı sallamıştı. Survivor All Star yarışmasına da katılan Sude Burcu’nun Mert Öcal’la olan çarpık ilişkisi her şeyi yerle bir etmişti. Nisa Bölükbaşı’nın en yakın arkadaşı olan Makbule Şakalakoğlu’yla aşk yaşamasına rağmen hayatında Sude Burcu’ya da yer vermesi tepkileri arka arkaya toplamıştı. Peki, Sude Burcu’nun evliliğin kenarından döndüğü isim kim?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.