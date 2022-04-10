- 10 Nis 2022 - 15:56 G: 10 Nis 2022 - 15:57

Gönül Dağı Dizisinin Meryem’i Minicik Elbisesiyle Alev Alev Yaktı! Bacak Bacak Üstüne Attı; Rıfat Şimdi Hapı Yuttu! “Kasaba Seni Çok Değiştirmiş!”

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin, sosyal medyayı salladı! Minicik bir elbise giyerek bir bakanı bir daha baktıran Sevilay Gültekin, gündemin ismi olmayı başardı! Rıfat’ın biricik aşkı Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin’in bu pozlarına ise “Rıfat şimdi hapı yuttu!”, “Kasaba seni çok değiştirmiş” gibi birçok yorum yapıldı! İşte Sevilay Gültekin’den gelen nefes kesici pozlar…

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Gönül Dağı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Meryem’in kendisini terk etmesini kabul edemeyen Rıfat’ın halleri ise yüreklerin yanmasına neden olmuştu! Şimdi ise Gönül Dağı dizisinin Meryem’i nefesleri kesen bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 Nis 2022 - 15:56 Ankara- Yaşam

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