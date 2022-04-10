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10 Nis 2022 - 21:03

Survivor All Star Yarışmasında Kadınlardan Şampiyon Belli Oldu! Ne Nisa, Ne Ayşe, Ne Merve… Twitter Kararını Verdi; O İsim…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star yarışmasının kadın şampiyonu ortaya çıktı. İlk sıraya oturan isim; ne Nisa, ne Ayşe, ne Merve oldu! Sosyal medya mecralarından olan Twitter kararını verirken; o ismin ilk sırada olması ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…