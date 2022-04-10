Survivor All Star Yarışmasında Kadınlardan Şampiyon Belli Oldu! Ne Nisa, Ne Ayşe, Ne Merve… Twitter Kararını Verdi; O İsim…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star yarışmasının kadın şampiyonu ortaya çıktı. İlk sıraya oturan isim; ne Nisa, ne Ayşe, ne Merve oldu! Sosyal medya mecralarından olan Twitter kararını verirken; o ismin ilk sırada olması ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlık oyununun oynandığı Survivor All Star yarışmasında kazanan takım Gönüllüler takımı olmuştu. Ünlüler takımı ise yokluk adasına Gizem’i göndermişti. Tüm bunların yanı sıra Twitter’de açıklanan bir olay, kadın şampiyonun habercisi oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.