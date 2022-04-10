- 10 Nis 2022 - 21:03

Survivor All Star Yarışmasında Kadınlardan Şampiyon Belli Oldu! Ne Nisa, Ne Ayşe, Ne Merve… Twitter Kararını Verdi; O İsim…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star yarışmasının kadın şampiyonu ortaya çıktı. İlk sıraya oturan isim; ne Nisa, ne Ayşe, ne Merve oldu! Sosyal medya mecralarından olan Twitter kararını verirken; o ismin ilk sırada olması ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlık oyununun oynandığı Survivor All Star yarışmasında kazanan takım Gönüllüler takımı olmuştu. Ünlüler takımı ise yokluk adasına Gizem’i göndermişti. Tüm bunların yanı sıra Twitter’de açıklanan bir olay, kadın şampiyonun habercisi oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 Nis 2022 - 21:03 Ankara- Yaşam

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