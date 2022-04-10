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10 Nis 2022 - 17:58

Fahriye Evcen’den Servet Şov! Bir Kazağa Balya Balya Para Harcamış, Ne 100 Lira, Ne 500… “3 Gündür 20 Lirayla Geçinen Ben…”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen parasıyla resmen şov yaptı! Bir kazağa ödediği para, balya balya çıktı! Ne 100 lira ödedi, ne 500 lira! Tepkileri arka arkaya alan Fahriye Evcen, dengeleri değiştirdi. Birçok kişi ise “3 gündür 20 lirayla geçinmeye çalışan ben” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…