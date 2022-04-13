Fahriye Evcen’den Servet Şov! Kazağına Öyle Bir Fiyat Ödedi ki Duyanlar Şok Olacak! Ne 100 Lira, Ne 500… “3 Gündür 20 Lirayla Geçinen Ben…”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen parasıyla resmen şov yaptı! Bir kazağa ödediği para, balya balya çıktı! Ne 100 lira ödedi, ne 500 lira! Tepkileri arka arkaya alan Fahriye Evcen, dengeleri değiştirdi. Birçok kişi ise “3 gündür 20 lirayla geçinmeye çalışan ben” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen, uzun bir süre sonra ilk kez bir dizide rol almıştı. Karan’ın doğumundan sonra inzivaya çekilen Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle yıldızını parlatmıştı. Şimdi ise Fahriye Evcen, diziden kazandıklarıyla ödediği servet değerindeki eşyalar ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.