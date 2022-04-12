- 12 Nis 2022 - 19:10

Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Şok Eden İddia! Survivor All Star'da Hırsızlık Şoku! Yerden Yere Vurdu; Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Ayşe de, Poyraz da…” Meğer…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor 2021 döneminde bulunan Aleyna Kalaycıoğlu, Ayşe Yüksel hakkında şok sözlere yer verdi! Yerden yere vuran Aleyna Kalaycıoğlu, açtı ağzını yumdu gözünü! Sadece Ayşe Yüksel hakkında değil, aynı zamanda Poyraz hakkında da açıklama yapan Kalaycıoğlu, dengeleri değiştirdi! Meğer…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında bu yol yer almayan Aleyna Kalaycıoğlu, katılmış olduğu programda skandal açıklamalara yer verdi. Gündemin rengini değiştiren Aleyna Kalaycıoğlu, Ayşe Yüksel’le neden görüşmediklerini ve bundan sonra neden hayatında olmayacağını tek tek açıkladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Nis 2022 - 19:10 Ankara- Yaşam

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