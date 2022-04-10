Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Ayşe Yüksel Açıklaması! Yerden Yere Vurdu; Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Ayşe de, Poyraz da…” Meğer…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında bu yol yer almayan Aleyna Kalaycıoğlu, katılmış olduğu programda skandal açıklamalara yer verdi. Gündemin rengini değiştiren Aleyna Kalaycıoğlu, Ayşe Yüksel’le neden görüşmediklerini ve bundan sonra neden hayatında olmayacağını tek tek açıkladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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