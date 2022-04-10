Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Ayşe Yüksel Açıklaması! Yerden Yere Vurdu; Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Ayşe de, Poyraz da…” Meğer…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor 2021 döneminde bulunan Aleyna Kalaycıoğlu, Ayşe Yüksel hakkında şok sözlere yer verdi! Yerden yere vuran Aleyna Kalaycıoğlu, açtı ağzını yumdu gözünü! Sadece Ayşe Yüksel hakkında değil, aynı zamanda Poyraz hakkında da açıklama yapan Kalaycıoğlu, dengeleri değiştirdi! Meğer…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında bu yol yer almayan Aleyna Kalaycıoğlu, katılmış olduğu programda skandal açıklamalara yer verdi. Gündemin rengini değiştiren Aleyna Kalaycıoğlu, Ayşe Yüksel’le neden görüşmediklerini ve bundan sonra neden hayatında olmayacağını tek tek açıkladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.