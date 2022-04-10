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10 Nis 2022 - 18:55

Masterchef Somer Şef Kendi Topuğuna Sıktı! Acun Ilıcalı Bu İtiraftan Sonra Acun Medya’nın Kapılarını Kapatabilir! “Maaşa Zam İşine Son!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri üyesi olarak bulunan Somer Sivrioğlu, skandal sözlere yer verdi. Sözleriyle milyonlarca kişiden “kendi topuğuna sıktı” yorumlarını alan Somer Şef, Acun Ilıcalı’nın işine son vereceğine dair iddialarla gündeme bomba gibi düştü. Acun Medya’nın kapılarını kendisine kapatacağı gündeme gelirken; dengeler alt üst oldu! Peki, neler oluyor?