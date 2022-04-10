Camdaki Kız Dizisinde Feride’nin ilginç Ölümü Tüyler Ürpertti! Nalan Kurtulacak; Seyirci Göbek Atacak! Sadece 2 Bölüm Sonra…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da seyircilerin tüylerinin ürpereceği ama mutluluktan yere göre sığamayacağı bir vedanın kapıda olduğu görüldü! Gündeme bomba gibi düşen Feride’nin ölümündeki ilginçlik ise kafalarda soru işaretine neden oldu! Seyircinin göbek atacağı ve mutluluktan ağlayacağı da gözle görülürken; Nalan’ın kurtulacağı bilgisi verildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Devrim Yakut ve Burcu Biricik gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Adil Bey’in ölümünden sonra Feride’nin de hayata gözlerini kapatacağı biliniyordu. Vasiyetini son bölümde yazan Feride İpekoğlu’nun ölümünü merak edenler için ilk ifşa yayınlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.