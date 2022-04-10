Anasayfa/

Foto Galeri/

10 Nis 2022 - 20:53

Camdaki Kız Dizisinde Feride’nin ilginç Ölümü Tüyler Ürpertti! Nalan Kurtulacak; Seyirci Göbek Atacak! Sadece 2 Bölüm Sonra…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da seyircilerin tüylerinin ürpereceği ama mutluluktan yere göre sığamayacağı bir vedanın kapıda olduğu görüldü! Gündeme bomba gibi düşen Feride’nin ölümündeki ilginçlik ise kafalarda soru işaretine neden oldu! Seyircinin göbek atacağı ve mutluluktan ağlayacağı da gözle görülürken; Nalan’ın kurtulacağı bilgisi verildi! İşte merak edilen tüm detaylar…