- 13 Nis 2022 - 00:03

Mahkum Dizisinde Büge’nin Gerçek Hikayesi Ortaya Çıktı! Barış’a Dünyayı Dar Edecek! Zahit Yesari Şok Gerçeği Öğreniyor! Büge Yesari Sinyor'un Kızı Çıktı! Neler Oluyor?

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum dizisinde Melike İpek Yolavo’nın hayat verdiği Büge’nin gerçek hikayesi ortaya çıktı. Barış’ı paramparça edecek olan Büge’nin Barış’ın babası olan Zahit Yesari’yi de bitireceği gündeme bomba gibi düştü. Adeta kellesini uçuracak olan Büge’nin puzzleın en büyük parçası olduğu ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya, Melike İpek Yalova, Hakan Karsak, Anıl İlter ve Tugay Mercan gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Mahkum dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Kısa sürede kalpleri kazanan ve senaryosuyla akılları başlardan alan Mahkum dizisinde Büge’nin perde arkası ortaya çıktı! Peki, neler oluyor?

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13 Nis 2022 - 00:03 Ankara- Yaşam

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