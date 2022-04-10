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10 Nis 2022 - 20:54

Mahkum Dizisinde Büge’nin Gerçek Hikayesi Ortaya Çıktı! Barış’ı Paramparça Edecek; Zahit Yesari Kellesini Vurduracak! Neler Oluyor?

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum dizisinde Melike İpek Yolavo’nın hayat verdiği Büge’nin gerçek hikayesi ortaya çıktı. Barış’ı paramparça edecek olan Büge’nin Barış’ın babası olan Zahit Yesari’yi de bitireceği gündeme bomba gibi düştü. Adeta kellesini uçuracak olan Büge’nin puzzleın en büyük parçası olduğu ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…