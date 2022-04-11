Masterchef 2022 Başlıyor! Tüm Türkiye Bu Sezon Sallanacak... İşte Tarih ve Başvurular! Her Şey Netleşti, Acun Ilıcalı Ortalığı Sallayacak!
Masterchef Türkiye 2022 başlıyor. Büyük bir heyecanla geçecek olan 2022 sezonunun bugüne kadar gelmiş gelecek en iddialı sezon olacağı düşünülüyor. Survivor için de 2021 - 2022 sezonunu en efsane hale getiren Acun Ilıcalı, aynı durumu Masterchef için de tekrarlayacak. Peki, ne zaman başlayacak? Başvurular ne durumda?
Masterchef Türkiye 2021'de son olarak Eren Kaşıkçı'nın kazanmasıyla birlikte sona ermişti. Sezonun bitmesinin sonrasında yeni sezon için başvurular alınmaya başladı. Dünya genelinde zayıflasa da hala etkilerini devam ettiren covid-19'dan dolayı başvurular online ortamda videolu bir şekilde yapılıyor. Yemeğe ilgili olan, profesyonel ya da amatör farketmeksizin tüm aşçılar Masterchef 2022'ye başvuruda bulunabiliyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.