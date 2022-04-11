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11 Nis 2022 - 10:01

Masterchef 2022 Başlıyor! Tüm Türkiye Bu Sezon Sallanacak... İşte Tarih ve Başvurular! Her Şey Netleşti, Acun Ilıcalı Ortalığı Sallayacak!

Masterchef Türkiye 2022 başlıyor. Büyük bir heyecanla geçecek olan 2022 sezonunun bugüne kadar gelmiş gelecek en iddialı sezon olacağı düşünülüyor. Survivor için de 2021 - 2022 sezonunu en efsane hale getiren Acun Ilıcalı, aynı durumu Masterchef için de tekrarlayacak. Peki, ne zaman başlayacak? Başvurular ne durumda?