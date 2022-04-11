ASKİ Ankara Su Kesintileri: 11 Nisan 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 11 Nisan 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Yeni bir haftaya su kesintileri ile merhaba diyen Ankaralılar, o üç ilçede yaşanacak olan su kesintileri nedeniyle ASKİ tarafından uyarılıyor. Peki, ASKİ 11 Nisan Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 11 Nisan Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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