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11 Nis 2022 - 10:22

Acun Ilıcalı Sevinçten Havalara Uçacak! Şeyma Subaşı Öyle Bir Şey Yaptı ki, Değiştiği Milyarderden Şoka Sokan Açıklama! Ortalık Çalkalanıyor...

Gündemden bir türlü düşmek bilmeyen Şeyma Subaşı ve Mohammed Al Saloussi çiftinin hem birliktelikleri hem ayrılıkları konuşulmaya devam ediyor. Birkaç gün önce Şeyma Subaşı'nın koluna yaptırdığı Meedo dövmesinin üzerine siyah şerit çektirmesi magazin gündemini sallamış, Dünya genelinde gündem olmuştu. Buna yönelik Meedo tarafından yanıt gecikmedi. Acun Ilıcalı bu durum karşısında sevinçten havalara uçacak.