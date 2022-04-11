- 11 Nis 2022 - 10:22 G: 11 Nis 2022 - 10:58

Acun Ilıcalı Sevinçten Havalara Uçacak! Şeyma Subaşı Öyle Bir Şey Yaptı ki, Değiştiği Milyarderden Şoka Sokan Açıklama! Ortalık Çalkalanıyor...

Gündemden bir türlü düşmek bilmeyen Şeyma Subaşı ve Mohammed Al Saloussi çiftinin hem birliktelikleri hem ayrılıkları konuşulmaya devam ediyor. Birkaç gün önce Şeyma Subaşı'nın koluna yaptırdığı Meedo dövmesinin üzerine siyah şerit çektirmesi magazin gündemini sallamış, Dünya genelinde gündem olmuştu. Buna yönelik Meedo tarafından yanıt gecikmedi. Acun Ilıcalı bu durum karşısında sevinçten havalara uçacak.

2021 yılı Haziran ayında Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'dan sonra tanıştığı Meedo lakaplı Muhammed Al Saloussi bir evlilik kararı aldıklarını açıklamışlardı. Şeyma Subaşı ile gittikleri İbiza'da 5 Haziran 2021 tarihinde Meedo'nun evlilik teklifi Dünya'yı sallamıştı. Subaşı, söz konusu evlilik teklifine "evet" yanıtı vermiş ve ikili tüm ilişkilerini evlilik üzerine kurmuşlardı. Acun Ilıcalı'nın bu durumlarda aşırı kötü olduğu düşünülmüştü. Bugün yaşananlar ise...

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11 Nis 2022 - 10:22 Ankara- Yaşam

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