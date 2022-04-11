Acun Ilıcalı Sevinçten Havalara Uçacak! Şeyma Subaşı Öyle Bir Şey Yaptı ki, Değiştiği Milyarderden Şoka Sokan Açıklama! Ortalık Çalkalanıyor...
Gündemden bir türlü düşmek bilmeyen Şeyma Subaşı ve Mohammed Al Saloussi çiftinin hem birliktelikleri hem ayrılıkları konuşulmaya devam ediyor. Birkaç gün önce Şeyma Subaşı'nın koluna yaptırdığı Meedo dövmesinin üzerine siyah şerit çektirmesi magazin gündemini sallamış, Dünya genelinde gündem olmuştu. Buna yönelik Meedo tarafından yanıt gecikmedi. Acun Ilıcalı bu durum karşısında sevinçten havalara uçacak.
2021 yılı Haziran ayında Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'dan sonra tanıştığı Meedo lakaplı Muhammed Al Saloussi bir evlilik kararı aldıklarını açıklamışlardı. Şeyma Subaşı ile gittikleri İbiza'da 5 Haziran 2021 tarihinde Meedo'nun evlilik teklifi Dünya'yı sallamıştı. Subaşı, söz konusu evlilik teklifine "evet" yanıtı vermiş ve ikili tüm ilişkilerini evlilik üzerine kurmuşlardı. Acun Ilıcalı'nın bu durumlarda aşırı kötü olduğu düşünülmüştü. Bugün yaşananlar ise...
Detaylar diğer sayfada!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.