Hande Erçel Piyasadan Tamamen Silindi, Son Çizgiyi de Kerem Bürsin Çekti! Öyle Bir Darbe Vurdu ki; Erçel Artık Arabeskçi Olacak!
2 yıldan uzun bir süre devam eden ilişkilerini bir anda sonlandıran ve tüm hayranlarını şoktan şoka sokan Kerem Bürsin - Hande Erçel ikilisinden Hande Erçel piyasadan resmen tamamen silindi. Son çizgiyi de Kerem Bürsin çekmiş oldu. Yaşananlar herkesi son derece kızdırırken, Hande Erçel'in hayranları destek vermeye başladı.
Sen Çal Kapımı dizisinin setinde başlayan aşklarını evlilikle taçlandırma yolunda emin adımlarla ilerleyen Hande Erçel - Kerem Bürsin çiftinden şok eden bir ayrılık kararı gelmişti. Bu karardan sonra hayranları şok üstüne şok yaşarken bugün ortaya çıkanlar herkeste bomba etkisi yarattı, magazin gündemi sallanıyor!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.