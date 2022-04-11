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11 Nis 2022 - 10:58

Hande Erçel Piyasadan Tamamen Silindi, Son Çizgiyi de Kerem Bürsin Çekti! Öyle Bir Darbe Vurdu ki; Erçel Artık Arabeskçi Olacak!

2 yıldan uzun bir süre devam eden ilişkilerini bir anda sonlandıran ve tüm hayranlarını şoktan şoka sokan Kerem Bürsin - Hande Erçel ikilisinden Hande Erçel piyasadan resmen tamamen silindi. Son çizgiyi de Kerem Bürsin çekmiş oldu. Yaşananlar herkesi son derece kızdırırken, Hande Erçel'in hayranları destek vermeye başladı.