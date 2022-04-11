Baston Yutmuş Gibi Yürüyen Burçlar Hangisidir? İşte Yürüyüşüyle Sinir Bozan O Burçlar…
Her burcun yürüyüşü kendine has olsa da bu listede yer alan burçların yürüyüşleri o kadar dik ve sert oluyor ki, çoğu zaman diğer insanları rahatsız edebiliyor. Sizde hal ve hareketleri ile adeta baston yutmuş gibi yürüyen burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun yürüyüşü kendine has olsa da bu listede yer alan burçların yürüyüşleri o kadar dik ve sert oluyor ki, çoğu zaman diğer insanları rahatsız edebiliyor. Elbette bu burçlar için, baston yutmuş gibi yürüyor demek de hiç yanlış olmuyor! Peki, baston yutmuş gibi yürüyen burçlar hangisidir? İşte yürüyüşüyle sinir bozan o burçlar…
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11 Nis 2022 - 11:46 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.