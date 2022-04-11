Güncel Sigara Fiyatları Dudak Uçuklattı! Sigara İçenler Tek Tek Bırakıp, Atmaya Başladı! Ev Kirasını Geçti… Güncel Sigara Fiyatları Ne Kadar? 11 Nisan Sigara Fiyatları

Her yıl yılda iki kere zam alınmasına alışık olduğumuz sigara fiyatları, henüz yılın ikinci çeyreğinde ikinci zammını aldı. Sigara içen kişilerin ödediği Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)’ne ek olarak zam alan sigaraların en uygun fiyatlısı bile 20 TL bandını hızla aşarken; Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş’tan gelen haber, sigar içen vatandaşlara kötü bir sürpriz oldu. Peki, sigara fiyatları zamlandı mı? Sigara fiyatlarına zam geldi mi, zam gelecek mi? Nisan ayı sigara fiyatları kaç TL, ne kadar? İşte 11 Nisan sigara fiyatları…

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