Kırmızı Et Fiyatlarında Öyle Bir İndirim Var Ki; Fiyatları Görünce Şaşıracaksınız! A101, BİM Ve ŞOK 3’ü Birden Yaptı! Çok Ucuz…

Bir süredir Türkiye’de sürekli olarak zamlanan ürünlerin başında gelen kırmızı ette fiyatlar geçtiğimiz hafta itibariyle yeniden artış göstermişti. Özellikle Ramazan ayı boyunca iftar sofralarında tüketilmesi gereken ürünlerden biri olan kırmızı et için bugün itibariyle A101, BİM ve ŞOK marketlerinden müjdeli haber geldi. Et ve Süt Kurumu’nun fiyatlarını aratmayacak olan A101, BİM ve ŞOK marketleri kırmızı t fiyatlarını adeta dibe çekti. Peki, kırmızı et fiyatlarına zam geldi mi, zam gelecek mi? A101, BİM, ŞOK kırmızı et fiyatları ne kadar, kaç TL? A101, BİM ve ŞOK marketleri kıyma ve kuşbaşı ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...