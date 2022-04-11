- 11 Nis 2022 - 13:18 G: 11 Nis 2022 - 13:41

Tüm Ankaralılara Büyük Müjde! Toplu Taşımada Öyle Bir İndirim Başladı Ki; Artık Herkes Bu Saatlerde Dışarıda! Arabası Olanlar Bile Toplu Taşımaya Binecek!

Bir süredir devam eden akaryakıt zamlarına karşın gelen küçük indirimler, ne yazık ki toplu taşıma hizmeti veren kurumlar ya da kişiler için henüz bir çare olmuyor. Haftaya 20 TL’nin üzerinde başlayan mazot ve 20 TL bandına yakın seyretmeye devam eden benzin, hala toplu taşıma ücretlerinin belediyeler üzerindeki yükünü artırma eğilimini sürdürüyor. İşte Ankara toplu taşıma ile ilgili gelen son bilgiler...

Bir süredir devam eden akaryakıt zamlarına karşın gelen küçük indirimler, ne yazık ki toplu taşıma hizmeti veren kurumlar ya da kişiler için henüz bir çare olmuyor. Haftaya 20 TL’nin üzerinde başlayan mazot ve 20 TL bandına yakın seyretmeye devam eden benzin, hala toplu taşıma ücretlerinin belediyeler üzerindeki yükünü artırma eğilimini sürdürüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise, hem vatandaşın hem de kamunun yararına olacak bir uygulama ile toplu taşıma ücretlerine çare olmaya hazırlanıyor. Peki, Ankara’da toplu taşıma ücretlerine indirim mi geldi, indirim gelecek mi? Ankara’da toplu taşıma ücretleri zamlanacak mı? Ankara sivil ve öğrenci ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

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11 Nis 2022 - 13:18 - Yaşam

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