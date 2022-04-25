Tüm Ankaralılara Ulaşımda Büyük Müjdeli Haber! Toplu Taşımada İndirime Gidiliyor! Ankara toplu taşıma ücretleri değişti mi? 27 Nisan Başlıyor...
Bir süredir devam eden akaryakıt zamlarına karşın gelen küçük indirimler, ne yazık ki toplu taşıma hizmeti veren kurumlar ya da kişiler için henüz bir çare olmuyor. Haftaya 20 TL’nin üzerinde başlayan mazot ve 20 TL bandına yakın seyretmeye devam eden benzin, hala toplu taşıma ücretlerinin belediyeler üzerindeki yükünü artırma eğilimini sürdürüyor. İşte Ankara toplu taşıma ile ilgili gelen son bilgiler...
Bir süredir devam eden akaryakıt zamlarına karşın gelen küçük indirimler, ne yazık ki toplu taşıma hizmeti veren kurumlar ya da kişiler için henüz bir çare olmuyor. Haftaya 20 TL’nin üzerinde başlayan mazot ve 20 TL bandına yakın seyretmeye devam eden benzin, hala toplu taşıma ücretlerinin belediyeler üzerindeki yükünü artırma eğilimini sürdürüyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ise, hem vatandaşın hem de kamunun yararına olacak bir uygulama ile toplu taşıma ücretlerine çare olmaya hazırlanıyor. Peki, Ankara’da toplu taşıma ücretlerine indirim mi geldi, indirim gelecek mi? Ankara’da toplu taşıma ücretleri zamlanacak mı? Ankara sivil ve öğrenci ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…
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25 Nis 2022 - 21:38 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.