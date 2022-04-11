- 11 Nis 2022 - 11:57 G: 11 Nis 2022 - 13:31

Survivor Barış Murat Yağcı Adayı Titretti, Acun Ilıcalı'nın Nefesini Kesti! Herkesi Şoka Sokan O İstek; Milyonların Ağzını Açık Bıraktı!

Survivor All Star 2022'de yarışmakta olan Barış Murat Yağcı herkesi şoktan şoka soktu. Dün ekranlara gelen son bölümde 3.dokunulmazlık oyunu heyecanı resmen milyonları titretti. Neler oldu neler?

Survivor'ın dün ekranlara gelen bölümünde ünlüler ve gönüllüler 3.dokunulmazlık mücadelesi için karşılaştı. Üst üste 2 dokunulmazlığı da kazanmayı başaran gönüllüler, haftayı kayıpsız bir şekilde kapatmak istediklerini söylediler. Büyük bir moralle birlikte oyun alanında kendilerine yer bulan ekip, çok iddialı açıklamalar altına imza attı. 

Detaylar diğer sayfada!

11 Nis 2022 - 11:57 Ankara- Yaşam

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