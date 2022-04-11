Survivor Barış Murat Yağcı Adayı Titretti, Acun Ilıcalı'nın Nefesini Kesti! Herkesi Şoka Sokan O İstek; Milyonların Ağzını Açık Bıraktı!

Survivor'ın dün ekranlara gelen bölümünde ünlüler ve gönüllüler 3.dokunulmazlık mücadelesi için karşılaştı. Üst üste 2 dokunulmazlığı da kazanmayı başaran gönüllüler, haftayı kayıpsız bir şekilde kapatmak istediklerini söylediler. Büyük bir moralle birlikte oyun alanında kendilerine yer bulan ekip, çok iddialı açıklamalar altına imza attı.

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