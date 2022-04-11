Gönül Dağı Elif Hemşiresi Zümre Meğreli Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Serkan Kuru İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer

TRT1 ekranlarının sevimli hikayelerinden biri olan Gönül Dağı dizisi, şimdilerde Ramazan ayının coşkusuyla seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Ele aldığı aşk hikayelerinin masumluğuyla tüm seyircisini iki sezondur ekran başına kilitleyen Gönül Dağı dizisi, bir süredir özellikle Kenan ve Elif hemşire aşkıyla seyircisinin kalbini adeta eritiyor. Gönül Dağı dizisinde Elif hemşireye hayat veren ünlü oyuncu Zümre Meğreli ise, dizinin en çok beğenilen isimleri arasındaki yerini alıyor. Peki, Gönül Dağı dizisinin Elif hemşiresi Zümre Meğreli kaç yaşında? Gönül Dağı dizisinin Elif hemşiresi Zümre Meğreli kimdir, aslen nereli? Zümre Meğreli hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…

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