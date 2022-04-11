- 11 Nis 2022 - 21:51 G: 11 Nis 2022 - 21:52

Gönül Dağı’nın Zahide’nin Eski Eşi Bakın Kim Çıktı! O Gerçek Ortaya Çıktı! Meğer Eski Eşi, Kendisinden Daha Ünlüymüş ve Bir Döneme Damga Vurmuş… Çukur Dizisinin..!

Şimdilerde Gönül Dağı dizisinin en sevilen karakterlerinden bir olan Zahide’ye hayat veren Ecem Nur Özkaya, iki sezondur gösterdiği performans ile televizyon izleyicisinin gönlünde adeta taht kurdu. İşte Ecem Nur Özkaya ile ilgili ortaya çıkan son gelişmeler...

Şimdilerde Gönül Dağı dizisinin en sevilen karakterlerinden bir olan Zahide’ye hayat veren Ecem Nur Özkaya, iki sezondur gösterdiği performans ile televizyon izleyicisinin gönlünde adeta taht kurdu. Gönül Dağı dizisindeki performansının yanı sıra sık sık özel yaşamı ile de gündeme gelen ünlü oyuncu Ecem Özkaya’nın eski eşinin kim olduğunu görenler ise, gözlerine inanamadı! Peki, Gönül Dağı’nın Zahide’si Ecem Nur Özkaya’nın eski eşi kim, hangi ünlü? Ecem Özkaya kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Ecem Özkaya hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…

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11 Nis 2022 - 21:51 - Magazin

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