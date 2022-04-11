Tarkan “Geçcek Geçcek” Diyerek Resmen Para Basmış! Öyle Bir Şey Satın Aldı ki; Herkes Artık “80 Milyon, 80 Milyon” Diyor! Böyle Bir Para Yok!
Hem Türkiye’de hem de dünyada hatırı sayılır bir üne sahip olması nedeniyle Megastar unvanını almış olan Tarkan, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte harekete geçti. Eşi ve çocuğuna çok büyük bir yaz sürprizi hazırlayan Tarkan’ın satın aldığı tekne, dillerden düşmezken; tekneye ödenen fiyat da tüm Tarkan hayranlarının dudaklarını uçuklattı. İşte detaylar...
Hem Türkiye’de hem de dünyada hatırı sayılır bir üne sahip olması nedeniyle Megastar unvanını almış olan Tarkan, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte harekete geçti. Eşi ve çocuğuna çok büyük bir yaz sürprizi hazırlayan Tarkan’ın satın aldığı tekne, dillerden düşmezken; tekneye ödenen fiyat da tüm Tarkan hayranlarının dudaklarını uçuklattı. Öte yandan Tarkan’ın yeni teknesinin adı ise, herkesin dikkatini bir hayli çekti! Peki, Tarkan teknesini ne kadara, kaç TL’ye aldı? Tarkan’ın yeni teknesinin adı ne? İşte, detaylar…
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11 Nis 2022 - 15:13 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.