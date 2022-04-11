- 11 Nis 2022 - 15:13 G: 11 Nis 2022 - 15:18

Tarkan “Geçcek Geçcek” Diyerek Resmen Para Basmış! Öyle Bir Şey Satın Aldı ki; Herkes Artık “80 Milyon, 80 Milyon” Diyor! Böyle Bir Para Yok!

Hem Türkiye’de hem de dünyada hatırı sayılır bir üne sahip olması nedeniyle Megastar unvanını almış olan Tarkan, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte harekete geçti. Eşi ve çocuğuna çok büyük bir yaz sürprizi hazırlayan Tarkan’ın satın aldığı tekne, dillerden düşmezken; tekneye ödenen fiyat da tüm Tarkan hayranlarının dudaklarını uçuklattı. İşte detaylar...

Hem Türkiye’de hem de dünyada hatırı sayılır bir üne sahip olması nedeniyle Megastar unvanını almış olan Tarkan, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte harekete geçti. Eşi ve çocuğuna çok büyük bir yaz sürprizi hazırlayan Tarkan’ın satın aldığı tekne, dillerden düşmezken; tekneye ödenen fiyat da tüm Tarkan hayranlarının dudaklarını uçuklattı. Öte yandan Tarkan’ın yeni teknesinin adı ise, herkesin dikkatini bir hayli çekti! Peki, Tarkan teknesini ne kadara, kaç TL’ye aldı? Tarkan’ın yeni teknesinin adı ne? İşte, detaylar…

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11 Nis 2022 - 15:13 - Magazin

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