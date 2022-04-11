Teşkilat Halit Başkan’ın Kızı Bakın Kim Çıktı! O Gizli Gerçek İfşa Oldu, Resmen Akılları Baştan Aldı! Milyonlarca Teşkilat İzleyicisi Dondu Kaldı! “Ceren mi?”

TRT1 ekranlarının sürükleyici yapımlarından biri olan Teşkilat, yeni dönemde giderek daha heyecanlı hale getirdiği hikayesiyle seyircisinin aklını başından almaya başladı. Şimdilerde Mete Başkan’ın ölümünden sonraki zamanları ele alan Teşkilat dizisi, Hali Başkan’ın kızını bulmaya odakladı. Teşkilat dizisinin hem son bölümünde hem de yeni bölüm fragmanında her alan detay ise, Halit Başkan’ın kızının adeta ifşa olmasına neden oldu! Peki, Teşkilat dizisinde neler oluyor? Teşkilat dizisinde Halit Başkan’ın kızı kim? Teşkilat dizisinde Halit Başkan’ın kızı Ceren mi? İşte, detaylar…

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