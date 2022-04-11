Teşkilat Halit Başkan’ın Kızı Resmen Akılları Baştan Aldı! İfşalandı… “Ceren mi?” Milyonlarca Teşkilat İzleyicisi Dondu Kaldı!
TRT1 ekranlarının sürükleyici yapımlarından biri olan Teşkilat, yeni dönemde giderek daha heyecanlı hale getirdiği hikayesiyle seyircisinin aklını başından almaya başladı. Şimdilerde Mete Başkan’ın ölümünden sonraki zamanları ele alan Teşkilat dizisi, Hali Başkan’ın kızını bulmaya odakladı. İşte merak edilen Teşkilat dizisi ve Halit Başkanın kızı ile ilgili detaylar...
TRT1 ekranlarının sürükleyici yapımlarından biri olan Teşkilat, yeni dönemde giderek daha heyecanlı hale getirdiği hikayesiyle seyircisinin aklını başından almaya başladı. Şimdilerde Mete Başkan’ın ölümünden sonraki zamanları ele alan Teşkilat dizisi, Hali Başkan’ın kızını bulmaya odakladı. Teşkilat dizisinin hem son bölümünde hem de yeni bölüm fragmanında her alan detay ise, Halit Başkan’ın kızının adeta ifşa olmasına neden oldu! Peki, Teşkilat dizisinde neler oluyor? Teşkilat dizisinde Halit Başkan’ın kızı kim? Teşkilat dizisinde Halit Başkan’ın kızı Ceren mi? İşte, detaylar…
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11 Nis 2022 - 15:19 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.