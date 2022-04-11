Teşkilat Dizisi Lucas Kimdir? Öğrenince İnanmak İstemeyecek, Donup Kalacaksınız! Teşkilat Lucas'ı Suat Güzey Kimdir, Kaç Yaşında?

TRT1 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Teşkilat dizisi, Mete Başkan’ın ölümünün ardından Serdar’ın geçmişine olan yolculuğunu sürdürmeye devam etti. Geçmişinde ailesinin katilinin kim olduğunu da öğrenen Serdar, Lucas isimli bir Alman ajanına ulaştı. Teşkilat dizisinin yeni karakteri olan Lucas’ı canlandıran ünlü oyuncu ise, şimdiden dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı. Peki, Teşkilat Lucas kimdir? Teşkilat Lucas kim oynuyor? Teşkilat dizisinde LUCAS'I oynayan Suat Güzey kimdir? İşte, detaylar…

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