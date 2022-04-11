Teşkilat Dizisi Lucas Kimdir? Öğrenince İnanmak İstemeyecek, Donup Kalacaksınız! Teşkilat Lucas'ı Suat Güzey Kimdir, Kaç Yaşında?
TRT1 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Teşkilat dizisi, Mete Başkan’ın ölümünün ardından Serdar’ın geçmişine olan yolculuğunu sürdürmeye devam etti. Geçmişinde ailesinin katilinin kim olduğunu da öğrenen Serdar, Lucas isimli bir Alman ajanına ulaştı. İşte Teşkilat Lucas ile ilgili merak edilen detaylar...
TRT1 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Teşkilat dizisi, Mete Başkan’ın ölümünün ardından Serdar’ın geçmişine olan yolculuğunu sürdürmeye devam etti. Geçmişinde ailesinin katilinin kim olduğunu da öğrenen Serdar, Lucas isimli bir Alman ajanına ulaştı. Teşkilat dizisinin yeni karakteri olan Lucas’ı canlandıran ünlü oyuncu ise, şimdiden dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı. Peki, Teşkilat Lucas kimdir? Teşkilat Lucas kim oynuyor? Teşkilat dizisinde LUCAS'I oynayan Suat Güzey kimdir? İşte, detaylar…
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11 Nis 2022 - 21:46 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.