- 11 Nis 2022 - 21:50 G: 12 Nis 2022 - 00:38

Gönül Dağı’nın Ramazan’ın Eski Halini Görenler Şaştı Kaldı! Öyle Bir Değişmiş ki; Milyonlar “Nasıl Yaptın?” Diye Merak Ediyor! Meğer Cihat Süvarioğlu…

TRT1 ekranlarının iki sezondur soluksuz izlenene yapımlarından biri olmayı başaran Gönül Dağı dizisi, farklı konusu ve sunduğu aile hikayesi kadar başarılı oyunculuk performanslarıyla da göz doldurmaya devam ediyor. Dizide Ramazan’ı canlandıran ve Asuman ile arasındaki aşk hikâyesi ile ünlenen oyuncu Cihat Süvarioğlu’nun eski hali oldukça ilgili çekici. İşte detaylar...

TRT1 ekranlarının iki sezondur soluksuz izlenene yapımlarından biri olmayı başaran Gönül Dağı dizisi, farklı konusu ve sunduğu aile hikayesi kadar başarılı oyunculuk performanslarıyla da göz doldurmaya devam ediyor. Dizide Ramazan’ı canlandıran ve Asuman ile arasındaki aşk hikâyesi ile ünlenen oyuncu Cihat Süvarioğlu’nun eski halini gören Gönül Dağı izleyicisi ise, ünlü oyuncuyu resmen tanıyamıyor! Peki, Gönül Dağı’nın Ramazan’ı Cihat Süvarioğlu nasıl bir değişim geçirdi? Cihat Süvarioğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Cihat Süvarioğlu hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar…

11 Nis 2022 - 21:50 - Magazin

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