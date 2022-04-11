Gönül Dağı’nın Ramazan’ın Eski Halini Görenler Şaştı Kaldı! Öyle Bir Değişmiş ki; Milyonlar “Nasıl Yaptın?” Diye Merak Ediyor! Meğer Cihat Süvarioğlu…
TRT1 ekranlarının iki sezondur soluksuz izlenene yapımlarından biri olmayı başaran Gönül Dağı dizisi, farklı konusu ve sunduğu aile hikayesi kadar başarılı oyunculuk performanslarıyla da göz doldurmaya devam ediyor. Dizide Ramazan’ı canlandıran ve Asuman ile arasındaki aşk hikâyesi ile ünlenen oyuncu Cihat Süvarioğlu’nun eski hali oldukça ilgili çekici. İşte detaylar...
TRT1 ekranlarının iki sezondur soluksuz izlenene yapımlarından biri olmayı başaran Gönül Dağı dizisi, farklı konusu ve sunduğu aile hikayesi kadar başarılı oyunculuk performanslarıyla da göz doldurmaya devam ediyor. Dizide Ramazan’ı canlandıran ve Asuman ile arasındaki aşk hikâyesi ile ünlenen oyuncu Cihat Süvarioğlu’nun eski halini gören Gönül Dağı izleyicisi ise, ünlü oyuncuyu resmen tanıyamıyor! Peki, Gönül Dağı’nın Ramazan’ı Cihat Süvarioğlu nasıl bir değişim geçirdi? Cihat Süvarioğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Cihat Süvarioğlu hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar…
11 Nis 2022 - 21:50 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.