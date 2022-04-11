Yasak Elma’nın Yıldızı Kaydı Gidiyor! Öyle Bir Yapımla Karşımıza Çıkacak ki, Yeni Entrikalar Orada Dönecek! Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisinde O İsim Ortalığı Resmen Yıkacak!

FOX TV ekranlarının beş sezondur yayınladığı Yasak Elma dizisi, reytinglerindeki yerini hiçbir gün kaybetmezken; diziden çıkan pek çok isimde adeta yıldız haline geldi. Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Murat Aygen ve Biran Damla Yılmaz gibi isimleri bulunduran Yasak Elma dizisi, bu hafta itibariye bir oyuncusunu Annenin Sırrıdır isimli yeni TV8 yapımına kaptırdı. Öte yandan o ismi gören Yasak Elma izleyicisi, adeta kahroldu! Peki, Yasak Elma dizisinden Annenin Sırrıdır Çocuk dizisine transfer olan isim kim? Annenin Sırrıdır Çocuk isimli TV8 dizisine dahil olan yeni oyuncu kim, karakteri ne? İşte, detaylar…