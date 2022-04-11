Kardeşlerim Dizisi Kan Kaybediyor! Tek Tek Oyuncular Senaryoda Final Oynuyor! O Oyuncu da Gitti! Transferler Bitmiyor… Kiracı Dizisine Giden O İsim Dengeleri Değiştirecek!
Her hafta bir kayıp daha yaşaya yaşaya seyircisini adeta üzmeye başlamış olan Kardeşlerim dizisi, şimdilerde yeni bir oyuncusu ile daha vedalaştı. Seyircinin sevdiği karakterlerinden biri ile yollarını ayıran Kardeşlerim dizisi, seyircisinden tepki almaya devam ederken, kadrodan ayrılan o ismin dahil olacağı dizi hemencecik belli oldu. İşte Kardeşlerim dizisi ile ilgili son gelişmeler...
Her hafta bir kayıp daha yaşaya yaşaya seyircisini adeta üzmeye başlamış olan Kardeşlerim dizisi, şimdilerde yeni bir oyuncusu ile daha vedalaştı. Seyircinin sevdiği karakterlerinden biri ile yollarını ayıran Kardeşlerim dizisi, seyircisinden tepki almaya devam ederken, kadrodan ayrılan o ismin dahil olacağı dizi hemencecik belli oldu. Öte yandan hem o ismi hem de dizinin oyuncu kadrosunu görenler gözlerine inanamadı! Peki, Kardeşlerim dizisinden ayrılan isim kim? Kardeşlerim dizisi Cemile diziden ayrıldı mi? Kardeşlerim dizisi Nilsu Yılmaz diziden çıktı mı? İşte, detaylar…
11 Nis 2022 - 21:48 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.