Kardeşlerim Dizisi Kan Kaybediyor! Tek Tek Oyuncular Senaryoda Final Oynuyor! O Oyuncu da Gitti! Transferler Bitmiyor… Kiracı Dizisine Giden O İsim Dengeleri Değiştirecek!

Her hafta bir kayıp daha yaşaya yaşaya seyircisini adeta üzmeye başlamış olan Kardeşlerim dizisi, şimdilerde yeni bir oyuncusu ile daha vedalaştı. Seyircinin sevdiği karakterlerinden biri ile yollarını ayıran Kardeşlerim dizisi, seyircisinden tepki almaya devam ederken, kadrodan ayrılan o ismin dahil olacağı dizi hemencecik belli oldu. Öte yandan hem o ismi hem de dizinin oyuncu kadrosunu görenler gözlerine inanamadı! Peki, Kardeşlerim dizisinden ayrılan isim kim? Kardeşlerim dizisi Cemile diziden ayrıldı mi? Kardeşlerim dizisi Nilsu Yılmaz diziden çıktı mı? İşte, detaylar…