Yasak Elma Dizisine Bomba Gibi Dönüyor! Reyting Rekoru Kıracak! Tüm Rakip Dizileri Tarih Olacak! Öyle Bir İsimle Anlaştı ki, Milyonlarca Kişi Bu Anı Bekliyor!
Beş sezondur FOX TV ekranlarının en çok ses getiren yapımı unvanını elinde tutmaya devam eden Yasak Elma dizisi, her sezon daha heyecanlı bir hikaye sunmayı bir şekilde başarıyor. Başarılı senaryosunun yanı sıra usta oyunculuk performanslarıyla da oldukça ses getiren Yasak Elma dizisi ile ilgili son gelişmeler haberimizde...
Beş sezondur FOX TV ekranlarının en çok ses getiren yapımı unvanını elinde tutmaya devam eden Yasak Elma dizisi, her sezon daha heyecanlı bir hikaye sunmayı bir şekilde başarıyor. Başarılı senaryosunun yanı sıra usta oyunculuk performanslarıyla da oldukça ses getiren Yasak Elma dizisi, oyuncu kadrosunu sürekli olarak dinamik tutmasıyla da reytinglerini koruyor. Öte yandan Yasak Elma dizisine bu hafta bomba gibi bir isim daha dahil oluyor. Peki, Yasak Elma dizisinin yeni oyuncusu kim? Yasak Elma dizisi hangi ünlü ismi kadrosuna transfer etti? İşte, detaylar…
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13 Nis 2022 - 00:05 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.