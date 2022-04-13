- 13 Nis 2022 - 00:05

Yasak Elma Dizisine Bomba Gibi Dönüyor! Reyting Rekoru Kıracak! Tüm Rakip Dizileri Tarih Olacak! Öyle Bir İsimle Anlaştı ki, Milyonlarca Kişi Bu Anı Bekliyor!

Beş sezondur FOX TV ekranlarının en çok ses getiren yapımı unvanını elinde tutmaya devam eden Yasak Elma dizisi, her sezon daha heyecanlı bir hikaye sunmayı bir şekilde başarıyor. Başarılı senaryosunun yanı sıra usta oyunculuk performanslarıyla da oldukça ses getiren Yasak Elma dizisi ile ilgili son gelişmeler haberimizde...

Beş sezondur FOX TV ekranlarının en çok ses getiren yapımı unvanını elinde tutmaya devam eden Yasak Elma dizisi, her sezon daha heyecanlı bir hikaye sunmayı bir şekilde başarıyor. Başarılı senaryosunun yanı sıra usta oyunculuk performanslarıyla da oldukça ses getiren Yasak Elma dizisi, oyuncu kadrosunu sürekli olarak dinamik tutmasıyla da reytinglerini koruyor. Öte yandan Yasak Elma dizisine bu hafta bomba gibi bir isim daha dahil oluyor. Peki, Yasak Elma dizisinin yeni oyuncusu kim? Yasak Elma dizisi hangi ünlü ismi kadrosuna transfer etti? İşte, detaylar…

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13 Nis 2022 - 00:05 - Dizi Haberleri

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